1.500 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire à cause de vents forts

Avis de tempête sur la France depuis ce jeudi 9 mars avec le passage de la tempête Larisa. En Touraine, ce sont des vents forts qui ont frappé le département et notamment le Sud et Sud-Est du côté d'Yzeures-sur-Creuse et Villeloin-Coulangé. Conséquence : 1.500 foyers étaient encore privés d'électricité à 8h ce vendredi matin.

Les équipes d'Enedis sont actuellement sur le terrain pour rétablir l'électricité. Enedis rappelle par ailleurs les consignes à respecter lors de ces incidents : ne jamais toucher à des fils électriques tombés à terre, signaler tous les fils qui seraient trop bas ou les poteaux endommagés, ne jamais toucher à un objet en contact avec une ligne électrique et enfin respecter les zones de danger balisées.

Les pompiers sont également sortis une vingtaine de fois dans la nuit pour, comme chaque fois, des arbres, branches ou fils électriques tombés à terre.

Vents à 90 km/h à Tours

Des rafales de vent à plus de 130 km/h ont été mesurées la nuit dernière dans l’Ouest de la France. De nombreux départements sont placés en vigilance par Météo France. A l'intérieur des terres, des rafales à plus de 90 km/h ont été relevées dans de nombreuses villes comme à Tours (Indre-et-Loire).

11 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour vent violent ou vagues-submersion : les Alpes-Maritimes, l’Aude, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Pyrénées-Orientales et le Var. Et 82 autres dont l'Indre-et-Loire sont placés en vigilance jaune.

Un incendie de maison à Montlouis à cause de la foudre

Ce jeudi, à Montlouis-sur-Loire, un incendie s’est déclaré dans les combles d’une maison du centre-ville après avoir été frappée par la foudre. Les habitants ont dû être relogés car la toiture et le premier étage de leur maison ont été complètement détruits par les flammes.