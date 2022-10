1500 personnes évacuées ce dimanche à Lespinasse pour sécuriser un wagon accidenté contenant du GPL

De grandes manœuvres en prévision au nord de Toulouse : plus de la moitié de la population de Lespinasse va devoir être évacuée ce dimanche matin entre 8 heures et 12 heures. Cela fait suite à l'accident survenu en gare de triage de Saint-Jory, située sur la commune de Lespinasse : dans la nuit de mardi à mercredi, deux trains de marchandise se sont percutés à faible vitesse lors La ptd’une manœuvre. Ils sont toujours sur place et l’un des wagons contient du GPL (gaz de pétrole liquéfié), une matière dangereuse.

"Un risque limité" selon la préfecture

La préfecture de la Haute-Garonne précise que "ce type de manipulation présente un risque limité" mais qu'il nécessite la mise en place d’un périmètre d’exclusion dans une partie de la commune de Lespinasse (et d'une rue de celle de Saint-Alban).

La zone concernée, située dans un rayons de plusieurs centaines de mètres autour de la mairie, devra être vide de tout habitant ou travailleur et la circulation sera interdite entre 9h00 et la fin de l’opération, prévue à la mi-journée. Les habitants sont invités à quitter leur domicile. Les commerçants et les entreprises devront évacuer leur lieu de travail.

Des lieux d’accueil municipaux seront ouverts pour les personnes qui le souhaitent dès 8h30. Elles pourront se rendre :

A Gagnac-sur-Garonne (à l'espace Garonne, rue de Pessoles)

A Bruguières, au gymnase bleu (complexe sportif René Albus, 1 allée Pierre de Coubertin)

A Saint-Alban (salle Yves Montand, 2 rue de Salgareda)

Voici la liste des rues concernées par cette évacuation :

Rue des Berges

Rue de l’Enclos

Allée Pierre Paul Riquet

Route de Gagnac Rue de l’Eglise + Impasse de l’Eglise

Place des Anciens Combattants

Rue du Moulin + Impasse du Moulin

Rue Saint Jean + Impasse Saint-Jean

Chemin de l’Avenir

Rue de la Laubardière

Impasse de l’Ecluse

Route de la Plage

Rue du Champ de Bousquet

Chemin de Beldou

Allée des Tilleuls

Chemin de la Tour + Impasse de la Tour

Place des Capucines – Place des Lilas – Place des Roses

Rue des Silènes

Rue des Jardins du Canal

Chemin des Monges

Rue de la Résidence du Canal

Rue des Bergeronnettes

Rue du Boulodrome + Impasse du Boulodrome + Place du Boulodrome

RD 820

Route de l’Hers

Chemin de Bégou

Rue de la Mairie

Chemin des Vitarelles (Lespinasse et Saint-Alban)

Chemin de la Gravière

Rue des Lacs

Impasse des Chênes

Rue des Magnolias

Allée des Muriers

Allée des Acacias + Impasse des Acacias

Rue des Tamaris

Rue des Erables

Rue de la Tuilerie + Impasse de la Tuilerie