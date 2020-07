1500 personnes participent à une rave party dans le Pilat

Ils étaient 1500 personnes à participer ce samedi 11 et dimanche 12 août à une rave party organisée au col de l'Oeillon. La fête a provoqué des critiques notamment sur les réseaux sociaux. En face, les organisateurs et les fêtards ne cachaient pas leurs attentes après près deux mois de confinement.

De l'electro et de la techno dans le Pilat tout le weekend. Les fêtards ont investi le col de l'Oeillon dans le Parc Naturel le temps du weekend pour organiser une rave party dans un site classé et protégé donc... ce qui a suscité pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux... Pas mal de critiques aussi sur ce rassemblement important alors que le coronavirus menace toujours.

Des fêtards bien conscients de cette situation mais la frustration et l'envie de fête était difficile à gérer avec le confinement. Organisateurs comme participants attendaient cette fête sauvage avec beaucoup d'impatience. A commencer par Yannis, ce grenoblois qui a fait deux heures de route pour venir. Entre 2 mois de confinement et un été sans festivals, il ne pouvait absolument pas rater cette fête.

"A la fin de cette période qui était un peu compliquée... même très compliquée, ça donne vraiment de envie de refaire et de retrouver un quotidien. Là, la rave party est terminée et j'ai envie d'y retourner. On a envie de rattraper notre retard. Et ça a rappelé du coup l'ambiance festival même si c'est illégal ce genre d'événements".

Le mur du son est retiré. Il ne reste plus qu'une petite basse au loin. Pour Jade, accro aux rave party, il faut profiter un maximum... avant de rentrer à Lyon.

"Là, on est tous très heureux de se retrouver enfin ! Nous ce qui nous rassemble, c'est cette idée de rapprochement, de communauté, de joie de vivre. Vous voyez, on se rassemble tranquillement : on est tous là en petits groupes, en petites communautés".

Des petits groupes...mais 1500 personnes environ était de la fête... les organisateurs, qui préfèrent rester anonymes, ont tout de même voulu suivre certaines précautions sanitaires.

"On avait de gels hydroalcooliques, on avait des masques. Pour respecter les mesures et pour montrer qu'on était pas là pour contrer bêtement sans raisons les directives. Après, les gens l'utilisent ou pas mais au moins, on montre que nous sommes dans une démarche d'entente".

Des consignes tout de même peu suivies... la fête était plus forte que les gestes barrières...