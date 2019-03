1500 teufeurs rassemblés pour une rave-party à Claret

Plus de 1500 personnes sont rassemblées depuis samedi 16 mars sur un terrain à Claret (Hérault) au Nord de Montpellier. Les gendarmes de Castlenau-le-Lez ont mis en place un dispositif de contrôle jusqu'au lundi matin.

Claret, France

Déjà la troisième rave-party en deux mois à Claret (Hérault). Cette fois, ce sont 1500 teufeurs et près de 350 véhicules qui se sont retrouvés dans la commune au Nord de Montpellier depuis hier. Les gendarmes de la compagnie de Castlenau-le-Lez et l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont mis en place des points de contrôles : déjà 11 contrôles pour conduites sous l'emprise de stupéfiants, et trois défauts de permis.

"Les riverains n'en peuvent plus du bruit des basses"

Le maire de Claret, Jérôme Cot se désole d'une situation devenue routinière. "C'est déjà la troisième fête du genre en deux mois. L'an dernier, on en a eu 18 durant l'été. Les habitants de Claret ne supportent plus d'entendre les basses jusque sous leurs fenêtres et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est assurer la sécurité avec l'aide des gendarmes."

Cette fois encore, les fêtards ont investi un terrain délimité par des barrières pour empêcher de rouler sur des voies de Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) réservés aux pompiers.

Le dispositif de gendarmerie doit rester en place jusqu'à lundi au petit matin, pour contrôler les derniers teufeurs à leur départ du site.