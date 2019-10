Le tribunal des Prud'hommes de Nancy ont examiné ce jeudi les dossiers de 154 salariés et anciens salariés de la cristallerie Baccarat qui réclament la réparation de leur préjudice d'anxiété après des années d'exposition à l'amiante. Ils demandent 15.000 euros chacun. Décision rendue le 2 avril 2020

154 salariés et anciens salariés de la cristallerie Baccarat demandant la réparation de leur préjudice d'anxiété

Nancy, France

Ils sont venus en bus depuis Baccarat. Plus d'une centaine de salariés et d'anciens salariés de la cristallerie Baccarat ont assisté ce jeudi à l'examen de leurs dossiers devant le tribunal des Prud'hommes de Nancy. En tout, 154 employés et ex-employés demandent la réparation de leur préjudice d'anxiété après leur exposition à l'amiante pendant des années sur leur lieu de travail. Ils ont réclamé 15.000 euros chacun, dans la lignée des 13.000 euros obtenus en mai dernier par 32 salariés de Baccarat qui ont gagné leur bras de fer face à l'entreprise.

Les salariés ont hésité

Dans une salle d'audience bondée, c'est un long débat technique qui s'est tenu. Pour l'avocat de la cristallerie Baccarat, ces 154 dossiers arrivent trop tard, six ans après les premiers. Certain salariés exposés à l'amiante comme Denis, verrier, ont longtemps hésité avant de participer à la procédure :

"C'est qu'en fait, on en retrouve assez régulièrement. Je me sens peut-être concerné. J'ai 47 ans, la maladie n'est pas obligée de se déclarer tout de suite."

Il a fallu informer les salariés de leurs droits pour Bernard Leclerc, le président de l'ADDEVA 54, l'association de défense des victimes de l'amiante en Meurthe-et-Moselle :

"Les salariés ne connaissaient pas leurs droits. C'était surtout des retraités. En plus, Baccarat est une entreprise paternaliste, on embauche les enfants des salariés précédents. La plupart avaient un peu peur d'aller en justice contre leurs patrons."

"Comment peut-on dire qu'on vient racketter l'entreprise ?"

Si la défense de Baccarat ne nie pas la présence d'amiante, l'avocat de l'entreprise estime que les plaignants doivent prouver le préjudice lié à leur anxiété. Il parle même de racket lors de l'audience. Intolérable pour Bernard Leclerc :

"C'est lamentable. L'amiante, ce sera 100.000 morts à l'horizon 2025. Comment peut-on dire qu'on vient racketter l'entreprise alors que c'est l'entreprise qui a exposé les salariés ?".

L'ADDEVA qui a recensé 13 maladies liées à l'amiante ces 5 dernières années chez des anciens de Baccarat. La décision du tribunal sera rendue le 2 avril 2020.