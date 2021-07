156 animaux sauvés par le refuge corrézien de Bort-les-Orgues lors d'une saisie dans le Cantal

Le refuge de Bort-les-Orgues a participé ce vendredi à une opération de saisie d'animaux dans un village du Cantal, à la demande du parquet d'Aurillac. L'association corrézienne a ainsi évacué 156 bêtes à poils et à plumes, dont certaines dans un piteux état.

Le refuge de Bort-les-Orgues a participé ce vendredi à l'une de ses plus grosses opérations de sauvetage d'animaux, dans le village d'Ally, dans le Cantal. L'association corrézienne est intervenue à la demande du Parquet d'Aurillac pour évacuer 156 animaux retrouvés dans un état déplorable, chez un particulier visiblement dépassé par la situation. Sur place la vingtaine de bénévoles du refuge a découvert une véritable arche de Noé : des chats, des chiens, mais aussi des lapins, des chèvres, un poney et diverses volailles et rongeurs.

Il a fallu une semaine pour préparer cette opération précise le refuge de Bort-les-Orgues, qui estime les frais à plusieurs milliers d'euros pour soigner les bêtes saisies. Il y avait aussi des cadavres d'animaux sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, le propriétaire achetait ces animaux par le biais de petites annonces sur des sites internet et sur les réseaux sociaux, mais il s'est révélé incapable de prendre soin d'une telle ménagerie.

Des familles d'accueil sollicitées

Le refuge corrézien garde pour l'instant les chiens et les chats évacués, mais il a confié une bonne partie des autres animaux à des familles d'accueil en Corrèze, dans le Cantal et dans le Puy de Dôme. Ses responsables devraient également solliciter l'aide de l'association 30 Millions d'amis, pour lui donner un coup de pouce financier face aux importants frais engendrés. sur le plan judiciaire, l'enquête se poursuit.