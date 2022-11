16 ans d'interdiction de football pour un jeune joueur berruyer soupçonné d'avoir agressé un arbitre

Après l'agression d'un arbitre dans le Cher, il y a un mois la Ligue du Centre-Val de Loire sévit !

Après une enquête de plusieurs semaines, elle a tranché ce vendredi (25/11) dans l'affaire du match entre Bourges et Saint-Amand du 22 octobre dernier. Un jeune joueur berruyer y aurait donné un coup de tête à l'officiel.

La commission de discipline a décidé de lourdement sanctionner le joueur avec 16 ans de suspension et une amende de 255 euros.

Le club du joueur n'est pas épargné, le Bourges Foot 18 se voit retirer trois points au classement. En plus, du match perdu par pénalité et d'une amende de 500 euros.

Matchs annulés ce week-end

Concernant l'agression d'un arbitre dans l'Indre, il y a deux semaines, lors d'un match entre Fussy et Le Blanc la Ligue du Centre n'a pas encore rendu de décision. En revanche, comme annoncé la semaine dernière tous les matchs de Régional et Départemental des 26 et 27 novembre sont annulés. Seuls les plateaux et les criteriums concernant les catégories U7 à U13 seront maintenus.