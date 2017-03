A 16 ans, il roule dans une voiture avec 6 autres mineurs dont un petit de 4 ans

A Poitiers, un adolescent de 16 ans a voulu s'entraîner à la conduite automobile en embarquant.. 7 passagers dont 6 mineurs. Il a provoqué un accident. Bilan : 3 blessés légers.

Un jeune garçon d'à peine 16 ans a été placé jeudi soir à Poitiers sous contrôle judiciaire par un juge pour enfants. Mardi dernier, il a été interpellé dans le quartier Bel Air de Poitiers après avoir provoqué un accident à bord d'une voiture qu'il conduisait et dans laquelle se trouvait 7 autres passagers dont 6 mineurs.

Un enfant de 4 ans dans le véhicule

Tout part de la volonté de ce jeune de s'entraîner à la conduite automobile. Il demande donc à une jeune majeure de lui passer les clefs d'une voiture qu'elle avait emprunté à son propriétaire. Histoire peut être de montrer ses qualités de conducteur, il embarque avec lui la jeune femme mais aussi 6 mineurs dont un gamin de 4 ans. Cette balade ne va pas durer longtemps : l'apprenti conducteur prend peur lorsqu'il aperçoit une voiture de police, il se met à accélérer et rapidement, l'ado perd le contrôle et vient percuter rue des Frères Voisins une voiture en stationnement.

L'adolescent tente de prendre la fuite... à pied !

Sous le choc, trois des passagers sont blessés et hospitalisés brièvement au CHU, l'un d'eux pour une fracture. Le conducteur, lui, cherche à disparaître dans la nature mais la course poursuite, à pied cette fois, ne dure pas. Les policiers le rattrapent et l'interpellent non sans mal. Le garçon n'était pas connu des services de police.