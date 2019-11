Seize migrants découverts dans un ferry entre Cherbourg et l'Irlande

Cherbourg, France

Seize migrants ont été découverts ce jeudi matin vers 9h50 dans la remorque scellée d'un camion indique dans un communiqué la compagnie maritime Stena Line ce jeudi 21 novembre 2019. Il était à bord du ferry Stena Horizon, parti ce mercredi à 21h de Cherbourg en direction du port irlandais de Rosslare.

En bonne santé

C'est un employé qui les a trouvé "durant une inspection de routine." D'après le chargé de communication de la compagnie, ce serait surtout des hommes d'une trentaine d'années. Certains ont déclaré être des Irakiens qui auraient passés cinq jours dans ce containers.

Selon le communiqué de la compagnie, les migrants sont en bonne santé. Ils ont été transportés dans une cabine du navire tandis que les services de l'immigration irlandais ont été prévenus.

Le bateau est arrivé en milieu d'après-midi ce jeudi en Irlande, accueillie par les autorités et des ambulances irlandaises.

D'après l'Agence nationale britannique contre le crime (NCA), le nombre de migrants introduits clandestinement au Royaume-Uni à bord de conteneurs et de camions a augmenté ces dernières années. Elle relève "l'utilisation croissante de méthodes de plus en plus risquées d'entrée clandestine."

Fin octobre, 39 migrants vietnamiens ont été retrouvés morts près de Londres dans un camion frigorifique en provenance de Zeebruges, en Belgique.

à lire aussi Grande-Bretagne : les 39 morts retrouvés dans un camion étaient des migrants vietnamiens