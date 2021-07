Seize naturistes verbalisés dans la réserve naturelle du Bagnas, près du Cap d'Agde

Des contrôles de gendarmerie et de police ont été organisés dans la réserve naturelle du Bagnas entre Marseillan et le Cap d'Agde (Hérault). Malgré les panneaux interdisant l’accès, de nombreux naturistes s'y rendent et dégradent l'espace protégé. Seize d'entre eux écopent d'une amende de 135 euros.

Se promener dans une réserve naturelle peut avoir un certain charme mais les contrevenants s'exposent à des sanctions, d'autant plus si l'espace est protégé. C'est le cas de la réserve naturelle nationale du Bagnas entre Marseillan-plage et le Cap-d'Agde dans l'Hérault. Le site de 560 hectares est classé depuis 1983. Cette partie du littoral est interdite au public sauf en cas de visite en présence d'un guide. Dans le cas contraire, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Des contrôles réguliers sont d'ailleurs organisés pendant la période estivale car cette zone, connue des libertins car proche de la baie des cochons, est fréquentée de manière répétée et illégale par certains naturistes se rendant de l'autre côté des dunes séparant la plage et la réserve. C'était le cas ce jeudi 22 juillet. Une vingtaine de gendarmes, policiers municipaux et nationaux, gardes champêtres, le service de la réserve naturelle et le Conservatoire du littoral ont été mobilisés. Des patrouilles ont été organisées pour traquer les contrevenants.

Une organisation bien rodée : des guetteurs pour alerter les naturistes

Seize naturistes ont été verbalisés au cours de deux interventions en l'espace d'une heure et demi. Ils ont chacun écopé d'une amende de 135 euros. Les contrevenants étaient bien plus nombreux. Malgré à l'approche pourtant discrète des forces de l'ordre, des naturistes se sont enfuit sur la plage bondée de baigneurs, après avoir été alerté par des guetteurs.

Des seringues, des préservatifs, en quantité abondante retrouvés sur place

Cette interdiction est pourtant connue. Par ailleurs, de très nombreux panneaux, traduits en plusieurs langues ont été installés à proximité de la réserve pour en informer le public. ''Malgré cela, la sensibilisation n'est plus suffisante aujourd'hui d'où ces contrôles'' explique Mathieu Lognos, le garde champêtre de la réserve des Bagnas.

''Les passages répétés des baigneurs à un impact sur la biodiversité poursuit Mathieu Lognos. Il y a le piétinement des espèces végétales et un dérèglement animal, sans compter les nombreuses pollutions constatées comme des seringues en quantité impressionnante retrouvées sur place, des préservatifs, ou encore des papiers jetés au sol."

Les contrevenants sont généralement retrouvés dans la bande de 50 mètres (sur 400 de long) entre le haut de la dune et la réserve naturelle. La plage fréquentée par la vacanciers appartient à la Réserve naturelle mais elle n'est pas interdite à la circulation.

"Nous sommes contraints de verbaliser. La sensibilisation n'est pas suffisante." - Mathieu Lognos, garde champêtre de la réserve des Bagnas

''On se retrouve face à une population importante sur la plage et nous sommes contraints d'être assez nombreux pour limiter les risques. Le but n'est pas de verbaliser à outrance rajoute Mathieu Lognos mais de montrer une présence pour inciter les gens à ne plus braver cette interdiction.''

Depuis près de 40 ans, l’ADENA protège, anime et gère la réserve, en concertation avec les acteurs locaux

L'ADENA, association de préservation et de sensibilisation à la nature, intervient tout au long de l'année en réalisant de la sensibilisation pour préserver le site et le respect de la biodiversité mais l'information est insuffisante. Le naturisme en lui-même ne pose pas de problème, ce qui n'est pas le cas de ses déviances. Par ailleurs, deux à trois mois avant et après l'été, un agent intervient pour nettoyer l'espace.

Des animations sont organisées tout au long de l'été 2021 pour sensibiliser le public à préservation de l'espace naturel.

L’ADENA est aussi une association experte en zones humides littorales méditerranéennes. À la croisée du Bassin de Thau et de la Vallée de l’Hérault, elle est située sur la commune d’Agde, en Région Occitanie. L’ADENA a ancré son action locale autour de la Réserve naturelle nationale du Bagnas dont elle est gestionnaire depuis sa création en 1983. La réserve est née d’une mobilisation citoyenne souhaitant préserver cette zone humide remarquable de l’urbanisation. Ainsi, depuis près de 40 ans, l’ADENA protège, anime et gère la réserve, en concertation avec les acteurs locaux.