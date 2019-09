Des résidents d'un Ephad de Haute-Garonne évacués à cause d'une épidémie de gastro-entérite

Beauchalot, France

Ce sont, pour l'essentiel, des pensionnaires du service "Alzheimer 1" de l'Ephad La Bastide à Beauchalot, dans le sud de la Haute-Garonne, qui sont victimes d'une épidémie de gastro-entérite. Une annonce de l'Agence régionale de santé d'Occitanie et de la préfecture de la Haute-Garonne, ce dimanche 29 septembre.

Le Plan blanc déclenché

Un premier cas de gastro-entérite chez un résident a été signalé, vendredi, sans gravité. L'établissement a alors mis sous surveillance accrue ses pensionnaires, ce qui a permis de révéler d'autres suspicions dans la nuit de samedi à dimanche. L'Ephad qui a déclenché le Plan blanc, indique la directrice Christine Viguié "On a du personnel en renfort depuis ce dimanche matin. On a mis en place des protocoles pour éviter toutes transmissions, pour protéger le personnel et les résidents."

Au total, 16 patients ont été hospitalisés, selon l'ARS, 15 selon l'établissement. Dont 10 au Centre hospitalier de Saint-Gaudens. L’hôpital a également déclenché son Plan blanc pour faire face à l'arrivée de ces nouveaux patients, et il "a ouvert une petite aile spécifique pour l'accueil des résidents", selon la directrice de La Bastide. Une aide-soignante est aussi touchée, elle est en arrêt-maladie.

"Protocole standard"

Les familles ont été prévenues, et "les mesures d'hygiène habituelles ont été déployées à l'Ephad", explique l'ARS, ce dimanche soir. La préfecture a par ailleurs décidé de fermer la cuisine de l'établissement en attendant les résultats des analyses menées dans l'Ephad. Une réaction vive des autorités préfectorale et sanitaire qui sont certainement marquées par le drame de la maison de retraite du Lherm, où 5 résidents sont morts en avril dernier. Christine Viguié n'a pas souhaité donner son avis sur la décision de fermer la cuisine de son établissement. Selon elle, c'est le "protocole standard" lorsqu'il y a suspicion d'épidémie.