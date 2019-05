160 kilos de cocaïne saisis et cinq hommes interpellés dans le port du Havre !

Le Havre, Rouen

L'affaire débute par des intrusions nocturnes signalées dans le port du Havre.

Le SRJP de Rouen est saisi et s'intéresse rapidement à un docker. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai, il décide d'intensifier la surveillance avec un important dispositif policier placé en planque sur le port.

La pêche est fructueuse. Vers minuit, cinq hommes arrivent, se dirigent vers un conteneur et en sortent des sacs de cocaïne qu'ils chargent dans une Clio. Deux des hommes repartent au volant de la voiture et sont alors pris en chasse. Une course-poursuite folle s'ensuit dans les rues du Havre - il est une heure du matin - plusieurs voitures de police sont percutées et ce n'est que quand les fonctionnaires ouvrent le feu que la Clio s'arrête. Ses deux occupants sont alors interpellés et les 160 kilos de cocaïne saisis. Les trois autres trafiquants, à pieds, ont déjà été arrêtés.

Tous les cinq sont placés en garde à vue au Havre avant d'être déférés au parquet spécialisé de Lille et mis en examen jeudi 9 mai. Ce sont des Havrais âgés de 20 à 40 ans. Parmi eux, deux dockers, l'un déjà suspendu et mis en examen pour un même trafic.

les 5 hommes ont été placés en détention provisoire.

La valeur de la saisie est estimée à près de 6 millions et demi d'euros.