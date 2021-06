160 pieds de cannabis découverts dans le lit de la Durance à Pertuis

Le lit de la Durance sert d'abri aux cultivateurs de cannabis et les gendarmes y mènent régulièrement des opérations de recherche et destruction. Cette fois, 160 pieds d'herbe ont été découverts et arrachés.

On le sait, les cannabiculteurs apprécient le lit de la Durance. Les gendarmes le savent et mènent régulièrement des opérations pour détruire ces plantations illégales. Une opération de lutte a été conduites de part et d'autre de la rivière, sur les communes de Pertuis et de Meyrargues. par les gendarmes de Pertuis et d'Aix-en-Provence.

160 pieds de cannabis détruits

Le dispositif déployé ce jeudi 10 juin était important : 50 militaires mobilisés, l'équipe cynophile d'Orange, des gendarmes mobiles de Hyères, les motards de la brigade motorisée des Beaumettes et même un hélicoptère. Quelque 160 pieds de cannabis ont été découverts, certains mesuraient plus d'un mètre cinquante.

L'enquête n'est pas close

Les installations d'irrigation et trois véhicules volés ont également été saisis., une personne arrêtée et l'enquête se poursuit.