Les retraits du permis de conduire se sont multipliés ce week-end en Haute Saône : les gendarmes en ont retiré une vingtaine, dont trois pour excès de vitesse supérieur de 50 km/h à la vitesse autorisée. La palme à un automobiliste sans assurance à 163 km/h sur la RN57 entre Vesoul et Besançon.

163 km/h sur la RN57 entre Vesoul et Besançon : son permis retiré sur le champ

Les gendarmes n'ont pas chômé ce week end en Haute Saône. Avec pas moins de 20 rétentions du permis de conduire, 1 pour alcoolémie et 19 pour excès de vitesse dont 3 pour des vitesses supérieures de 50 km/h à la vitesse autorisée.

A 163 km/h, sans assurance ni carte grise

Le plus spectaculaire étant cet homme qui roulait à 163km/h sur la RN57 entre Vesoul et Besançon pour une vitesse limitée à 100 km/heure . pour ne rien arranger il n'avait pas d'assurance et la carte grise était encore au nom de l'ancien propriétaire. Son permis lui a immédiatement été retiré.