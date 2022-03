Cambriolage à Fesches-le-Châtel : les deux voleurs n'auraient légalement pas du être en Franche-Comté

Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi pour tentative de cambriolage à Fesches-le-Châtel. En les arrêtant, les gendarmes ont découvert qu'ils sont sous le coup d'un mandat d'expulsion depuis janvier et sont assignés à résidence en Seine-Saint-Denis et dans le Haut-Rhin.

Vers une heure du matin, une habitante entendait des bruits répétés dans sa cage d'immeuble. Elle a alors décidé d'appeler la gendarmerie qui est directement arrivée. Sur place, ils sont tombés nez-à-nez avec deux hommes en train d'essayer de cambrioler un appartement.

L'un des deux a été attrapé immédiatement, et les forces de l'ordre ont remarqué qu'il avait des petites quantités de cannabis et de cocaïne sur lui. L'autre a essayé de s'enfuir mais n'est pas allé bien loin. Et les gendarmes ont retrouvé sur lui ... la poignée de porte de l'appartement qu'il essayait de cambrioler.

Une fois en garde à vue, les gendarmes ont découvert que les deux hommes de 20 et 31 ans étaient sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire français depuis janvier. Les deux Algériens étaient assignés à résidence jusqu'au moment où ils se feraient renvoyés au Maghreb.

Nouvelle surprise pour les gendarmes, aucun des deux n'est de la région. L'un habite en Seine-Saint-Denis, l'autre dans le Haut-Rhin. Ils n'ont donc pas respecté cette assignation à résidence. Les forces de l'ordre ne savent pas encore pourquoi ils sont venus à Fesches-le-Châtel.

En attendant que leurs départements respectifs les récupèrent, les gendarmes ont été obligés de les relâcher, faute de place en centre de détention.

Les deux hommes seront jugés au tribunal de Montbéliard le 30 mai 2022.