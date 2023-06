EDF : 17.000 foyers privés de courant à Châteauroux et dans l'agglomération

En fin d'après-midi ce jeudi 15 juin, une panne de courant a surpris Châteauroux et son agglomération. Cette panne générale a provoqué l'extinction des feux de circulation et bloqué l'activité pendant une quinzaine de minutes. RTE estime que 17.000 foyers étaient concernés sur les communes de Châteauroux, Niherne, Luant, St-Maur, Villedieu sur Indre, Buzançais, etc.

ⓘ Publicité

D'après les premiers éléments, la panne pourrait venir d'un transformateur. Les équipes sont toujours sur place pour comprendre ce qui a pu se passer. A 17h30, le courant été rétabli pour tous.