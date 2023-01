17 personnes piégées par une coulée de neige près de Mendive

Une série de petites avalanches s'est déclenchée sur la RD 18 près du col de Burdincurutxeta au moment où plusieurs véhicules se trouvaient sur la route. Cette information rapportée par nos confrères de France 3 Aquitaine est confirmée par le maire de Mendive Sébastien Ihidoy. "Les 17 occupants des voitures montaient en direction des chalets d'Iraty. Ils ont été piégés par quatre petites coulées de neige : une petite devant eux, puis trois autres plus importantes, entre les véhicules". Le convoi dans lequel se trouvait aussi 2 chasse-neige s'est retrouvé piégé.

5 militaires du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne dont un maître-chien spécialisé dans le secours avalanche sont arrivés par la route avec des véhicules tout-terrain adaptés. La météo ne permettait pas de secours en hélicoptère.

Les militaires ont débuté les opérations d'évacuation pendant que deux autres gendarmes du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Saint-Jean-Pied-de-Port épaulés par deux véhicules de pompiers ont ramené les naufragés de la montagne à Mendive, après les avoir extirpés de leur piège neigeux.

"Les occupants ont été secourus et accueillis à la mairie, avec un café chaud" selon le maire, "ça aurait pu être plus grave !" dit encore Sébastien Ihidoy le maire de Mendive "mais tout le monde est reparti en bonne santé !".

Tous les rescapés ont pu être récupérés par des proches. Parmi eux un couple, un comité d'entreprise et trois jeunes tous originaires de la Côte basque.

La RD 18 est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les coulées de neige sont habituelles à cet endroit, surtout après les fortes neiges de ces dernières heures. "Les voitures sont passées au mauvais moment" a conclu le premier édile de Mendive, soulagé lui-aussi.