La Préfecture de la Mayenne appelle une nouvelle fois les usagers de la route à la plus grande vigilance et prudence.

Le bilan intermédiaire de la sécurité routière dans le département est mauvais. Le plus mauvais même depuis 2011.

Depuis le 1er janvier, 17 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation et 119 autres blessées.

En quelques jours, il y a eu plusieurs accidents : un piéton renversé à Larchamp et transporté en urgence absolue à Rennes, un cycliste de 61 ans qui meurt après une chute et à proximité d'Evron un jeune automobiliste entre la vie et la mort .

La Préfecture de la Mayenne souligne que la grande majorité des accidents a été causé par une conduite dangereuse (fatigue, alcool, stupéfiants) ou une vitesse excessive.