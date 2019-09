17 nouveaux fonctionnaires de police en renfort à Saint-Étienne

Ces 17 policiers rentrent dans le cadre de la politique de sécurité du quotidien voulue par le gouvernement et vont prioritairement intervenir sur les trois secteurs de Tarentaize/Beaubrun/La Cotonne, Montchovet et Montreynaud. Trois secteurs classés QRR, Quartiers de reconquête républicaine.

Sur ces 17 fonctionnaires, 11 seront des policiers classiques en uniforme qui vont intervenir à pied sur les quartiers entre 13h et 21h.

"Pourquoi cet horaire ? C'est pour coller à l'objectif de relations avec les populations et la population on la rencontre aux heures normales. Au-delà de 21h on a affaire à une autre sorte de délinquance, qui laisse la place à la BAC, aux sections d'intervention ou la brigade canine". Noëlle Deraime, directrice départementale de la sécurité publique.