17 personnes comparaissent à Béziers pendant trois jours pour trafic de drogue

Le procès va durer trois jours, 17 personnes comparaissent à compter de ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Béziers pour un trafic international d’héroïne et de cannabis entre la France et l'Espagne.

Un gros procès pour trafic de drogue s'ouvre ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Béziers. 17 personnes vont être jugées pour un trafic international d’héroïne, de cocaïne et de cannabis ces trois dernières années.

L'enquête minutieuse des gendarmes commence en 2018 par le placement sous surveillance à Marseillan d'un homme suspecté d'importer de grosses quantités d’héroïne en provenance d'Espagne pour la revendre localement à une centaine de clients. Les gendarmes découvrent rapidement qu'un autre trafiquant achète au même fournisseur espagnol des quantités encore plus importantes pour les écouler sur une zone beaucoup plus vaste, de Narbonne à Frontignan en passant par Millau, on parle là en centaine de kilos d’héroïne et de cannabis, avec une multitudes de revendeurs.

S'ensuivent les auditions de plus d'une centaine de toxicomanes, des mises sous écoute d'une soixantaine de personnes avec la complicité de la justice espagnole. En mars 2019, 17 personnes sont ainsi arrêtées conjointement dans l'Hérault et en Espagne, dont le fournisseur présumé et ses principaux clients. Des dizaines de kilos de drogue sont saisies, des voitures de luxe, 100 000 euros en liquide notamment.

17 personnes sont jugées jusqu'à vendredi à Béziers, elles encourent jusqu'à 10 ans de prison.