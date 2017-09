17 personnes ont été interpellées lors d’une vaste opération antidrogue en Lorraine ce mardi

Gendarmes, policiers du SRPJ et douaniers sont intervenus mardi au petit matin pour démanteler un réseau de drogue qui sévissait sur toute la région Lorraine.

Le réseau était surveillé depuis le mois d'avril dernier, d'importants moyens ont été mobilisés pour organiser les planques, les écoutes et les filatures et c'est ce mardi matin que les enquêteurs ont décidé de frapper simultanément dans les trois départements, en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et dans la Meuse. Une centaine d'hommes au total, des gendarmes, des policiers du SRPJ de Nancy et des inspecteurs des douanes sont intervenus. 17 personnes dont 5 femmes ont été interpellées. Il s'agit d'un réseau bien organisé, dont certains membres était déjà bien connus de la justice. Ce réseau, selon les enquêteurs inondait la région en cocaïne, héroïne et cannabis.

Un trafic à flux tendu

Les perquisitions n'ont pas permis de saisir des quantités importantes puisque ce réseau fonctionnait sur le principe du « zéro stock », le trafic se faisait à flux tendu, c'est à dire que les approvisionnements au Pays Bas étaient quasi quotidiens et la marchandise était aussitôt revendue. Les enquêteurs ont agi sur commission rogatoire d’un juge d’instruction du parquet d’Epinal. Le procureur de la République donnera une conférence de presse en fin de semaine.