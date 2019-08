175 pieds de cannabis saisis dans la Loire

La gendarmerie de la Loire a saisi de grosse quantité de cannabis cet été. Des plantations dans des garages, des jardins ou même en pleine forêt. En tout 175 pieds ont été saisis et détruits.

Doizieux, France

175 pieds de cannabis ont été arrachés ces dernières semaines dans le département de la Loire. En tout, ce sont huit jardiniers amateurs qui ont été interpellés à Renaison, Saint-Bonnet-des-Quarts, Chalain-le-Comtal ou Saint-Just-Saint-Rambert. Certains n'avaient que quelques pieds dans leur jardin, d'autres des productions installées en intérieur, dans un garage ou un placard. Et puis une vingtaine de pieds ont également été découverts en pleine nature dans une parcelle de forêt à Doizieux vers Saint-Paul-en-Jarez. Une cinquantaine, 51 précisément, chez un particulier à Renaison. c'est le record.

Systématiquement, la justice est saisie et les pieds de cannabis sont détruits. Les gendarmes découvrent parfois ces plantations grâce aux voisins des cultivateurs qui les contactent. Mais aussi souvent un peu par hasard : après un contrôle routier et la découverte de produit stupéfiant dans les poches de l'automobiliste, le domicile est perquisitionné et le pot aux roses découvert.