18 agressions en trois semaines à Joué-lès-Tours: le maire demande de nouveaux renforts de police

C'est une affaire qui prend une ampleur inquiétante. France Bleu Touraine vous parlait ce mardi de 6 agressions à Joué-lès-Tours. Frédéric Augis, le maire, donne maintenant le chiffre de 18 agressions contre des femmes seules depuis le 23 novembre. Des agressions qui se situent dans un périmètre qui va du quartier du Morier à la Rabière, entre les arrêt de tram République et Bulle d'O. Les agresseurs opèrent en équipe à la nuit tombée; ils s'en prennent physiquement à leurs victimes pour leur arracher leur sac à main. Frédéric Augis demande une nouvelle fois des renforts de police à la préfecture d'Indre et Loire.

C'est 18 agressions de trop. Je trouve scandaleux que des voyous s'en prennent à des personnes, souvent âgées, démunies, pour leur arracher leur sac à main, quitte à les traîner par terre. On suit l'enquête de très près. D'après ce que je sais, cela avance vite. Malheureusement en ce moment les policiers doivent être partout et nulle part à la fois. C'est pour çà que j'en ai appelé au ministère de l'intérieur, on a besoin de renforts à Joué-lès-Tours -Frédéric Augis

Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours, demande à nouveau des renforts de police à l'Etat © Maxppp - © Maxppp - PQR/Nouvelle République/Nicolas Rimbaux

Dans les secteurs du lycée Jean Monnet, de la Gitonnière, ou du Morier, on est encore loin de la psychose. Cependant, tant que l'enquête n'aboutit pas, les femmes rencontrées ne cachent pas qu'elles prennent maintenant de sérieuses précautions le soir venu. Nous sommes sur le parking du centre commercial de la Gitonnière à l'heure des courses. Cette Jocondienne range ses paquets dans le coffre de sa voiture.

Moi je fréquente régulièrement la piscine, je sais qu'il y a eu des agressions aussi vers Bulle d'O, c'est sûr que tout cela est inquiétant

Cette autre jeune femme a remarqué, dit-elle, des choses bizarre dans le tram: "la dernière fois que j'ai pris le tram, j'ai aperçu des allées et venus qui m'ont un peu inquiétée. Il y a des gens qui montent à Bulle d'O, ils redescendent, ils remontent. Je pense qu'il doit y avoir une surveillance "

A côté du centre commercial de la Gitonnière, le lycée Jean Monnet. Là, des lycéennes expriment, elles aussi, une certaine inquiétude.

Je viens de de Monts et je suis lycéenne à Jean Monnet. Ma mère m'en a parlé des agressions, du coup elle m'a dit de ne pas traîner à Joué-lès-Tours et de faire attention.

Je n'en ai pas entendu parler et je trouve dommage qu'on ne nous prévienne pas Parce qu'on est censé être au courant et que nous sommes des lycéens sans protection. Et on ne l'a pas fait !

Ce n'est pas la psychose confie encore une mère de famille qui malgré tout appelle à la vigilance. Selon le maire de Joué, l'enquête avance vite mais de source policière aucune information judiciaire n'a encore été ouverte.