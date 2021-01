18 ans de prison pour le braqueur qui avait ligoté un couple d'octogénaires à Peyrat-la-Nonière en Creuse

L'homme qui avait braqué et ligoté un couple âgé de buralistes à Peyrat-la-Nonière en Creuse a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Creuse vendredi. Sa compagne et complice écope de trois ans ferme. Le troisième braqueur n'a jamais été retrouvé.

Trois ans après le braquage d'un bureau de tabac à Peyrat-la-Nonière en Creuse, l'un des agresseurs a été condamné à dix-huit ans de prison pour vol avec arme et séquestration. En mai 2018, avec un autre homme, tous deux cagoulés, il ligote le couple de buralistes, âgés de 79 et 83 ans. Ils repartent avec de nombreuses cartouches de cigarettes, des jeux à gratter et plusieurs milliers d’euros.

Le procureur avait requis vingt ans de réclusion criminelle. L'accusé avait déjà été condamné à douze ans de prison pour un braquage similaire, encore plus violente. D’après son avocat Me Jean-Christophe Romand, il ne fera sans doute pas appel de la décision.

Le troisième braqueur court toujours

Sa compagne et complice, la femme qui conduisait la voiture ce soir-là, est condamnée à deux ans de prison ferme et trois avec sursis. Le troisième braqueur, celui qui est entré dans le bureau de tabac lui aussi, n'a jamais été dénoncé ni identifié.

Pour l'avocat des victimes, le verdict de la cour d'assises ne change rien à la peur de ses clients : "La peur qui reste et demeure, c'est celle du deuxième homme impliqué et jamais retrouvé. Elle ne les a pas quittés depuis trois ans. La première fois que je les ai vus, ils tremblaient encore en parlant de cette agression", explique Me Jean-Louis Rousseau.