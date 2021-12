18 ans de prison requis à l'encontre du baron présumé du cannabis jugé en appel à Bordeaux

L'avocate générale de la cour d'appel de Bordeaux a requis ce mercredi une peine de 18 ans de prison et trois millions d'euros d'amende à l'encontre de Moufide Bouchibi, considéré comme l'un des plus importants trafiquants de cannabis.

Au lendemain d'une audience rocambolesque durant laquelle le parquet a reconnu avoir détruit par erreur des pièces à conviction, la cour d'appel de Bordeaux a assisté ce mercredi à un long réquisitoire de plus de deux heures et demi lors du procès de Moufide Bouchibi, un homme de 41 ans soupçonné d'avoir organisé plusieurs go-fast entre le Maroc et la France à la fin des années 2000. L'avocate générale a requis une peine de 18 années de prison assortie d'une période de sûreté de douze ans à l'encontre du baron présumé du cannabis, jugé pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Le trafic de drogue ? "Un mode de vie" pour le prévenu

Ces réquisitions sont plus lourdes que la condamnation de 16 ans prononcée en première instance en septembre 2021. Le ministère public a également demandé une amende judiciaire de trois millions d'euros, remarquant au passage l'absence des douanes sur le banc des parties civiles.

"Le commanditaire d'un trafic international de cannabis

Au cours de son réquisitoire, l'avocate générale a longuement détaillé "la logistique du réseau criminel" qu'aurait dirigé "l'insaisissable Moufide Bouchibi qui voyageait sous de fausses identités". "Ces neuf convois entre le Maroc, l'Espagne et la France à bord de grosses cylindrées", l'utilisation par les conducteurs de "téléphones codés" et d'armes, "kalachnikov et pistolet 9mm" pour acheminer la drogue vers "Agen, Besançon ou encore Brest".

"700 kg de résine de cannabis importée en juin, 450 kg en août" - L'avocate générale lors de son réquisitoire

S'appuyant sur les procès-verbaux de renseignements réalisés à partir des écoutes téléphoniques, le parquet général a rappelé que des expertises ont établi "la ressemblance, la conformité des voix" entendues sur les enregistrements avec celle du prévenu. Lors de ces interceptions téléphoniques entre lieutenants du trafic, "le Boxeur ou Ronaldo", il est souvent question d'un certain "Mouf", "surnom donné au prévenu par les autorités marocaines".

"Une commande d'armes avec silencieux"

Le ministère public a également déroulé le casier judiciaire de Moufide Bouchibi, depuis sa première condamnation à l'âge de 17 ans en 1997, jusqu'à ces huit années de prison dont il écope en 2008, "sa cavale au Maroc et à Dubaï où il s'est rendu en utilisant le passeport de son cousin". "Il rentre, il sort de prison", le trafic de drogue est "un mode de vie pour lui", rappelant l'existence "d'une procédure pour assassinat et tentative d'assassinat".

"Je vais tout ramasser sur le marché et Soso" (Sofiane Hambli, NDRL), il va pleurer dans sa cellule" (Extrait de PV d'interception téléphonique

L'avocate générale a aussi relaté l'interception d'un go-fast en 2011 qui aurait permis la saisie de 750 kg de résine de cannabis. Lors d'une conversation téléphonique écoutée par les enquêteurs, un homme, considéré par le parquet comme étant le prévenu, se serait alors félicité que sur "37 ballots de drogue, soit 1 tonne 850 kg", convoyés, une partie de la cargaison ait pu être acheminée par d'autres itinéraires.

Moufide Bouchibi interrompt l'avocate générale

Silencieux durant le réquisitoire, le prévenu s'est en revanche levé brutalement dans son box vitré lorsque l'avocate générale l'a qualifié par le terme d'"individu". Les quatre avocats de Moufide Bouchibi ont également interrompu à plusieurs reprises le réquisitoire pour contester notamment le recours à des écoutes téléphoniques dont la défense conteste la validité. La destruction des scellés contenant ces enregistrements de conversations est un motif selon eux d'abandon des poursuites. Ils comptent plaider la relaxe ce mercredi après-midi.