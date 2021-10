Deux associations ont recueilli, ce samedi 23 octobre, 18 chevaux en situation de malnutrition à Canéjan et Léognan (Gironde). Deux plaintes avaient été déposées auprès du parquet de Bordeaux en septembre contre la propriétaire des équidés. Une enquête est en cours.

18 chevaux saisis après des soupçons de maltraitance animale à Canéjan et Léognan

Les membres de l'association "Ne crin plus rien" ont d'abord emmené 7 chevaux depuis leur enclos de Léognan.

Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête, confiée à la gendarmerie de Cestas, pour "abandon volontaire d’animaux domestiques apprivoisés ou captifs" auprès d'une propriétaire de chevaux basée à Canéjan. Elle est notamment suspectée de ne pas avoir assez nourri ni abreuvé ses bêtes et les avoir installés sur une superficie insuffisante. Deux plaintes ont été déposées. 18 chevaux, dont plusieurs poulains, ont été saisis ce samedi 23 octobre à Léognan et Canéjan, sur ordonnance judiciaire. Ils sont recueillis par l'association "Ne crin plus rien".

Les chevaux soignés dans le Libournais

C'est son président et fondateur, Eric Martin, qui a d'abord porté plainte le 27 septembre après le signalement du voisinage de la propriétaire. "Plusieurs recommandations n'ont pas été suivies, notamment lorsqu'on a demandé de nourrir davantage les chevaux", affirme-t-il. A Léognan, l'état d'un poulain noir, très amaigri, a particulièrement alerté les bénévoles. "Il est déjà en carence, pour récupérer ça, ça va être beaucoup de travail : des visites de vétérinaires, le nourrir progressivement et un suivi sanitaire complet", estime Eric Martin.

Les chevaux ont été emmenés dans le Libournais. © Radio France - Thomas Vichard

Les animaux seront soignés le temps de l'enquête. Ils ont été emmenés dans le Libournais, à Vayres et doivent être répartis sur plusieurs sites autour de la commune.

La propriétaire va faire appel de l'ordonnance

La propriétaire a déjà indiqué son souhait de contre-attaquer. Elle va faire appel de l'ordonnance de placement et dit avoir contacté un avocat. "C'est choquant parce que tous les éléments n'ont pas été apportés. On me dit que je ne les nourris pas, mais les factures de grain, d'aliments n'ont pas été apportées à la procureure. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, à mon avis, pas correctement", détaille Julie, la fille de la propriétaire des chevaux.

A l'issue de la procédure, "les chevaux pourraient être rendus à leur propriétaire", affirme le lieutenant Glenadel, commandant de la brigade de gendarmerie de Cestas. L'enquête doit déterminer la gravité des faits, qui sont passibles de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.