18 et 30 ans requis contre les accusés au procès de l’assassinat de Michel Voltz

"Michel Voltz a signé la vente en viager de son appartement de L’Hôpital le 22 mai 2017. Un peu plus de trois mois plus tard, le 16 juillet 2020, M. Voltz ouvre sa porte M. Ghelouci, il signe son arrêt de mort." C’est ainsi qu’Agnes Cordier, l’Avocate générale à la cour d'assises de la Moselle, a entamé son réquisitoire ce vendredi matin à l'encontre du couple Ghelouci, jugé depuis mardi pour l'assassinat de l'octogénaire.

ⓘ Publicité

Litanie de preuves

Pendant un peu plus d’une heure, la magistrate a relevé la litanie des éléments matériels qui incriminent le couple dans la mort de Michel Voltz, étranglé à son domicile de Faulquemont et dont le corps a été retrouvé quatre mois plus tard, en novembre 2020, à 20km de là, à Dalhain. Sur un terrain que venaient d’acquérir, dans la précipitation, les époux Ghelouci. Il y a les relevés téléphoniques, qui ont montré comment l'assassinat a été préparé plusieurs semaines auparavant, quand le couple cherche un terrain à acheter, des entreprises pour le défricher et creuser une fosse, louer une camionnette. C’est le paysagiste qui a procédé au nettoyage de la parcelle, le 15 juillet (la vieille du meurtre), qui indiquera aux gendarmes la localisation du terrain à Dalhain. Et de fait, la géolocalisation des téléphones permet de comprendre l’enchaînement des faits. "Tout est en place", explique l’avocate générale.

Malgré ses dénégations, la culpabilité de M. Ghelouci ne fait aucun doute, détaille la magistrate, qui déconstruit une par une les incohérences de l’accusé. Lui n’a eu de cesse de clamer son innocence, avec une certaine arrogance qui a agacé tout au long de ce procès. Au point de nier l’évidence.

Assassin ou complice sous emprise ?

Mais pourquoi son épouse est-elle elle également poursuivie pour assassinat, et non complicité ? "Parce qu’elle est présente et active avant, pendant et après les faits", martèle Agnès Cordier, qui ne croit pas à la thèse de la femme sous l’emprise de son mari, défendue par l’avocate de la jeune femme, Me Tomasini. "Un complice n’agit pas en même temps que l’auteur. Meriem Ghelouci, si : elle a co-agi." Surtout, la magistrate indique toutes les occasions durant lesquelles Meriem aurait pu partir, quitter son mari et renoncer à l’assassinats de M. Voltz. Y compris quand elle attend dans la voiture, avec ses enfants, que son mari accomplisse la sale besogne : "Si vous n’aviez pas accompagné votre mari ce 16 juillet 2020, Michel Voltz ne serait pas mort. Il n’aurait jamais pu transporter le corps sans vous."

Un argument partagé par Me Anthony Besnier, l’avocat de la partie civile, le neveu de la victime. La défense de l’accusée a beaucoup évolué au fil de l’instruction : niant quatre mois durant, la jeune femme passe aux aveux une fois que le corps est retrouvé. Elle plaide alors l’emprise de son mari violent. Une stratégie opportuniste pour l’avocat, qui ose même une hypothèse : "Mon intime conviction, Madame, c’est que vous n’avez pas attendu dans la voiture. Vous étiez dans la maison de M. Voltz, avec votre mari, au moment du meurtre."

Ce vendredi après-midi, les deux avocates de la défense vont livrer leur plaidoirie, et la parole sera donnée une dernière fois au couple dans le box, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer. Le verdict est attendu en fin de journée.