18 incendies en deux mois : le pyromane de Villaudric reste introuvable

Depuis début juillet, la commune de Villaudric et ses voisines ont été touchées par 18 feux de végétation volontaires. Les habitants s'inquiètent, et surtout s'impatientent. Les gendarmes multiplient les patrouilles.

L'exaspération monte à Villaudric, au nord de Toulouse. Depuis début juillet, un pyromane se balade dans le secteur, et met le feu à la végétation. 18 incendies ont été comptabilisés depuis le début de l'été. Aux portes du village, sur des friches agricoles, mais aussi sur des terrains des communes voisines de Fronton et Bouloc.

Le dernier s'est produit mercredi 9 septembre vers 17h. C'est d'ailleurs toujours en fin d'après-midi que ces incendies débutent, les jours de vent.

Les gens sont nerveux, et même agressifs parfois, car ils ont peur

A force, les Villaudricains commencent à être passablement énervés. Ce jeudi 10 septembre, au repas des anciens, sur la place devant l’école, c’est d'ailleurs le menu de toutes les discussions. Jocelyne, une habitante, sent bien que tout le village est chamboulé : "tout le monde en parle, et s'inquiète. On a peur que dans les friches voisines, ça s'enflamme ! Les gens sont nerveux, et même agressifs parfois, car ils ont peur".

Et pourtant ce n’est pas la première fois : l’an dernier déjà, pendant l'été 2019, Philippe a eu deux départs de feu près de chez lui. Il raconte être allé à la gendarmerie à l'époque, et que les gendarmes avaient écarté la piste criminelle.

Des patrouilles de gendarmerie quasiment tous les jours

Pourtant les gendarmes ne prennent vraiment pas ça à la légère cette année. C’est même devenu pour eux une priorité départementale explique le maire, qui n'a pas souhaité s'exprimer plus. Mais les forces de l'ordre ont beau patrouiller dans le village, faire des contrôles, ouvrir les coffres des voitures, rien n’avance, et l'incendiaire n'a toujours pas été arrêté.

Pour Philippe, aucun doute sur l'origine criminelle : "à côté de chez moi, c'est sec comme un os, mais ça ne prend pas feu. Dans la mesure où il y a un pyromane, c'est sûr, ça brûle ! S'il n'y en a pas, ça ne brûle pas".

A moment donné, ça va devenir ingérable

Pompiers et gendarmes sont prêts à agir. L'hélicoptère de la gendarmerie a même survolé le village mercredi soir après le dernier départ de feu. Les habitants eux sont sur le qui-vive, et s’inquiètent du moindre comportement suspect, comme Annie, dont un des premiers incendies, début juillet, s'est déclaré tout près de la maison : "on regarde, mais tout le monde a le droite de passer ! C'est difficile de dire que c'est telle ou telle personne".

"Ca devient une psychose" juge Christian, qui a peur que ça dérape, et qu’un habitant se fasse justice lui-même : "j'espère qu'on arrêtera la personne le plus tôt possible. Parce qu'à moment donné, ça va devenir ingérable, et j'ai peur que ça fasse un gros fait divers. Si c'est une personne concernée par l'incendie qui trouve le pyromane, elle va le mettre dans le feu ! J'ai peur que ça tourne au drame".