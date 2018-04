Hérault, France

Mardi soir à 22 heures, les gendarmes du peloton d’autoroute de Poussan interceptent un poids-lourd roumain qui circule sur l’A9 dans le sens Espagne-France.

Ils procèdent aux vérifications de ce semi-remorque et constatent sur l’appareil embarqué de contrôle de type TASK FLASH, 3 dépassements de la vitesse entre 30 et 40 Km/h et 3 autres à 132 km/h.

D’autre part, il est également verbalisé pour 9 dépassements de temps de conduite. Ces infractions avaient été commises quelques jours auparavant.

Son camion a été immobilisé jusqu’au mercredi 16 heures 30 après le paiement de 3300 € d’amende.

Une autre infraction sur un poids-lourd espagnol est relevée dans la même soirée pour un visionnage d'un écran en conduisant, toujours sur l’A9 sur la commune de POUSSAN. Le matériel (ordinateur portable) est saisi. Le conducteur s’est acquitté d’une amende de 750 € avant de reprendre la route.