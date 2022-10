18 kgs de cannabis découverts dans un appartement loué via Airbnb à Toulon

C'est une tendance qui se confirme pour les trafiquants de drogue : le recours aux appartements loués via la plateforme Airbnb pour entreposer leur marchandise. La Brigade anti-criminalité a en effet découvert ce mardi soir 18 kilos de cannabis (résine et herbe) stockés dans un appartement d'un quartier résidentiel à l'ouest de Toulon. Deux personnes, deux jeunes femmes de 22 et 24 ans, ont été interpellées. La Sureté départementale poursuit les investigations.

Avoir recours à un appartement loué en dehors de la cité présente des avantages. Cela permet en effet de mettre de la distance avec d'éventuels concurrents qui pourraient avoir envie de récupérer la marchandise. Mais cela éloigne aussi des yeux des policiers qui ne relâchent pas la pression mise dans les quartiers pour lutter contre justement le trafic de stupéfiants. Enfin, c'est plutôt discret car il n'y a pas forcément de contact physique entre loueur et locataire.

Les trafiquants continuent de s'adapter donc. Ces appartements loués en Airbnb, quelques dizaines d'euros par jour, servent donc de point de repli temporaire pour réceptionner les quantités relativement importantes, les couper puis les dispatcher tranquillement ensuite dans les différents points de vente.

Sauf que si les trafiquants innovent, les policiers ont l'oeil. Et la Bac repère dans ce quartier des "individus plutôt défavorablement connus". De surveillances très discrètes en vérifications, les policiers acquièrent la certitude que ces allers et venus dans ce secteur ne sont pas anodins. L'opération est déclenchée ce mardi soir et mène donc à la saisie de 18 kilos de drogue.