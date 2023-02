18 kilos de drogue en provenance de Belgique saisis par les gendarmes près de Rennes

C'est une importante saisie de drogue réalisée par les gendarmes d'Ille-et-Vilaine dimanche 12 février. L'opération, menée par la Brigade de recherche de Rennes, a permis d'interpeller à Bruz, près de Rennes, trois personnes au volant de deux véhicules en provenance de Belgique. A bord, près de 18 kilos de drogue, différents produits stupéfiants, pour alimenter un réseau sur la région rennaise.

Un réseau alimentant Rennes depuis la Belgique

A l'origine, l'enquête menée par les gendarmes d'Ille-et-Vilaine débute en juillet 2022. Après une altercation sur fond de trafic de drogue, les enquêteurs découvrent un véritable réseau alimentant Rennes et sa périphérie en héroïne, cocaïne et kétamine. Les investigations parviennent à cibler les principaux acteurs ainsi que la Belgique comme pays d'approvisionnement.

Après des mois d'enquête, une opération est menée conjointement par 90 gendarmes d'Ille-et-Vilaine, de la Loire et du Nord de la France. Les militaires parviennent à intercepter les deux véhicules et dans le même temps, ils mènent des perquisitions chez plusieurs individus à Rennes. Au total, dans les véhicules et aux domiciles des personnes interpellées, les gendarmes découvrent plus de 11 kilos d'héroïne, 5 kilos de kétamine et 1,5 kilos de cocaïne. Ils saisissent également plus de 45.000 euros en liquide et quatre armes à feu ainsi que des centaines de munitions.

10 personnes placées en garde à vue

Neuf hommes et une femme ont d'abord été placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour trafic de stupéfiants. Deux hommes ont rapidement été libérés, à défaut d'implication démontrée précise le parquet de Rennes. Ce jeudi 16 février, deux hommes, âgés de 27 et 28 ans, ont été placés en détention provisoire en vue d'une audience au tribunal de Rennes, le 12 avril prochain. Ils doivent comparaître pour des faits de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et détention d'armes de catégorie B.

Trois autres hommes, âgés de 34 à 46 ans, ont effectué une reconnaissance préalable de culpabilité et ont comparu ce jeudi 16 février, toujours devant le parquet de Rennes, pour des faits de trafic de stupéfiants. Ils écopent de peines allant d'un an de prison ferme à neuf mois de prison ferme.