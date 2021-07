18 massifs des Bouches-du-Rhône et 3 dans le Var interdits au public ce samedi

Risque d'incendie jugé "très sévère". Pas de randonnées en forêts dans 18 massifs des Bouches-du-Rhône et trois du Var ce samedi. En raison du risque d'incendie en été, les préfectures prennent les devants et interdisent les travaux et tout accès, y compris par la mer, aux espaces forestiers suivants :

Bouches-du-Rhône

Chaîne des côtes

Lunard - Pont de Rhaud

Lançon - La Fare

Quatre termes

Trévaresse

Concors-SV-Cengle

Barjaquets-Baoubacoua

Arbois

Côte bleue

Montaiguet

Collines de Gardanne

Regagnas

Etoile

Garlaban

Sainte-Baume

Marcouline

Calanques

Cap Canaille

En rouge, les massifs interdits au public dans les Bouches-du-Rhône. - Capture d'écran

Var

Monts Toulonnais

Sainte Baume

Haut Var