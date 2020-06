"C'est une étape cruciale" : 18 mois après l'explosion rue de Trévise à Paris, le déblaiement débute

Un an et demi après l'explosion de gaz qui a fait 4 morts rue de Trévise, dans le IXème arrondissement de Paris, une grande barricade en bois cache toujours les rez-de-chaussée des immeubles touchés par le sinistre. Le 6 de la rue, où se trouvait la boulangerie, à l'angle, a été particulièrement touché. Le premier étage et le rez-de-chaussée se sont effondrés. Les expertises judiciaires, puis le confinement, ont retardé le début des travaux mais, enfin, le déblaiement des montagnes de décombres a pu débuter lundi 8 juin. "Derrière ces palissades il y a des tonnes de gravats et des tonnes d'affaires qui s’amoncellent. Tout est figé, c'est la désolation", décrit Delphine Bürkli, maire du IXème arrondissement de la capitale, à la sortie du chantier.

C'est une étape décisive pour amorcer la reconstruction de tout un quartier meurtri - Delphine Burkli, maire du IXème arrondissement

Un déblaiement long et délicat

Les opérations seront compliquées : la structure des immeubles a été fragilisée par l'explosion et malgré les consolidations, il va falloir être très prudent pour retirer les décombres. "Le déblaiement doit durer trois mois dans le meilleur des scénarios, explique Jacques Gianoly, président du conseil syndical du 6, rue de Trévise. Une fois l'opération terminée, les fondations seront dégagées et leur étude pourra débuter."

Deux scénarios sont envisagés : soit les fondations sont trop endommagées et tout devra être détruit puis reconstruit, soit l'immeuble du 6, rue de Trévise, et les autres pourront être réhabilités. Cette seconde hypothèse est privilégiée à "99%", assure Jacques Gianoly. Commenceront alors les travaux de réhabilitation et de reconstruction, il faudra compter "au mieux entre 18 et 24 mois". Les habitants de la rue de Trévise ne pourront donc retrouver leurs appartements qu'en 2023, dans le meilleur des cas.

Cela fait 18 mois que nous ne savons pas ou nous en sommes et où nous allons - Dominique Paris, de l'association Trévise Ensemble

L'attente sera longue, mais Dominique Paris, présidente de l'association Trévise Ensemble se félicite que les choses avancent enfin. "Nous attendions ce déblaiement avec impatience, explique-t-elle. Tant que cette étape n'est pas terminée, on ne peut pas savoir ce qu'il en est de l'immeuble. Cela fait un an que nous attendons un calendrier précis pour savoir quand les travaux vont-être menés, et quand on peut espérer rentrer chez nous." Selon Dominique Paris, plus de 300 personnes sont toujours loin de chez elle et de la rue de Trévise. Parmi elles, des locataires "qui ne reviendront jamais", et des propriétaires, suspendus au chantier qui peine à progresser.