18 mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité requis contre Benoît Simian pour harcèlement

Le député de la Gironde, Benoît Simian était jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour harcèlement sur sa femme. 18 mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité ont été requis à son encontre.

18 mois de prison assortis d’un sursis probatoire de trois ans et trois ans d'inéligibilité requis contre Benoît Simian, député du Médoc pour avoir harcelé sa femme. Il comparaissait libre ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits commis entre juillet et novembre 2020. 38 faits de harcèlement ont été retenus par la procureure de la République sur ces quelques mois. Elle a également requis l'interdiction de contact avec la victime, de paraître au domicile et une indemnisation de cette dernière.

Déjà, pendant la procédure de divorce lancée en 2020, la femme du député jouit du domicile commun à Ludon-Médoc et Benoît Simian n’a pas le droit de se présenter au domicile. Mais à partir de juillet de cette même année, il retourne régulièrement dans le garage de la maison, où sa permanence parlementaire est établie de façon provisoire. Mais parfois ce n'est pas pour travailler. Il taille les haies, coupe les lauriers, commande du matériel pour sa dépendance, se gare devant la maison, urine dans le jardin.

"On m'accuse de tous les maux"

Pendant plus de deux heures, la présidente du tribunal a énuméré tous les faits qui s’apparentent à du harcèlement. Dans ses réquisitions, la procureure de la République en retient 38. Pendant l’audience, Benoît Simian nie à plusieurs reprises « l’intention de harceler » sa femme. « C’est un homme public que vous êtes en train de mettre à terre, déclare le député. On m’accuse de tous les maux ».

Sa femme déclare, après l’avoir entendu se justifier : « Je crois encore rêver avec ces explications imaginaires. Depuis deux ans, j’ai l’impression d’être dans un film ou une mauvaise série. Certaines choses m’échappent totalement ». Les expertises psychologiques parlent d’une femme terrorisée.

Le tribunal rendra son délibéré le 23 juin prochain.