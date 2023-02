18 mois de prison avec sursis: l'ancien policier municipal d'Ascain condamné pour corruption de mineur

Jean, blouson noir, marchant difficilement avec sa béquille, Fabrice ne dit rien à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, ce mardi 28 février 2023. Pas un mot, ou presque. Stratégie de défense assumée. L'homme, âgé de 50 ans, et natif de Saint-Jean-de-Luz, est poursuivi pour "corruption de mineur de moins de 15 ans", "exhibition sexuelle". Ancien policier municipal de la commune d'Ascain, il est jugé lors d'une audience correctionnelle empreinte de tensions. Pas un mot donc, en dépit des relances répétées de la présidente Emmanuelle Adoul, comme pour ne pas en rajouter face à des faits accablants. Ils vont durer 10 ans.

Images et propos porno

Alexia affirme avoir été victime de son beau-père dès l'âge de 8 ans. Le mécanicien, devenu policier municipal, va vivre 15 ans avec sa mère. Cheveux longs et blonds, chemise bleu clair, aujourd'hui âgée de 22 ans, la jeune femme, les yeux rouges, confirme les faits. Fabrice lui montre des vidéos pornos "sous prétexte de jeux", explique la présidente. Des photos de nus sur son portable aussi, des images pédopornographiques et puis des photos de sexe en érection avec un commentaire plus que douteux : "que ferais-tu si tu avais cela en face de toi ?". "Sic". À chaque fois, il agit dans l'urgence, pour la choquer et la "prendre par surprise" explique l'avocate de la jeune femme Me Julie Errandonea. Lors de sa garde à vue devant les policiers, le prévenu va se défendre en parlant "d'accidents, de déconnades". Pour lui, il n'y a "rien de malsain". Il assure que les images n'étaient pas destinées à la jeune fille, mais qu'il voulait les envoyer à sa mère. Il a estimé, lors de l'enquête, que c'était Alexia qui voulait lui nuire.

Scène de la piscine

Et puis ,un jour, va se dérouler l'épisode de trop. L'homme va se masturber, allongé sur un transat, devant elle, alors qu'ils se trouvent tous les deux à la piscine. Un bassin privé. Sauf que là, elle film la scène. La preuve entre les mains, elle pense être écoutée et entendue. Pourtant, ni sa mère, ni son père ne vont la croire et l'aider. Elle se sent seule et perdue. Il faudra un dépôt de plainte au commissariat pour faire éclater la vérité et débloquer une situation qui n'a que trop duré. "Ma cliente a osé prendre la parole avec beaucoup de courage" insiste l'avocate qui demande 10 000 euros de dommages et intérêts. L'accusation va prendre le relais de la partie civile dénonçant un "comportement déplacé" et des "faits très graves". Deux ans de prison avec sursis sont requis par le procureur de la République Jean-Claude Belot, ainsi qu'une interdiction de rencontrer Alexia

La defense plaide la relaxe

La défense a dû déployer des trésors d'imagination pour plaider le relaxe. Me Emmanuel Zapirain s'est évertué à expliquer qu'il "n'y a pas de perversité" dans le comportement de son client. Et de replacer toute l'histoire dans le contexte familial "où l'on parle de sexe" sans tabou, "de manière maladroite, mais sans volonté de corrompre". En fin de procès, le prévenu s'est adressé à la victime expliquant n'avoir jamais voulu lui faire de mal. Cela n'a pas suffit. La defense va faire appel. Il est aussi condamné à trois ans d'interdiction de contact avec la jeune femme a qui il devra verser 3000 euros au titre du préjudice moral.