18 mois de prison avec sursis pour l'auteur de l'agression d'un prof d'EPS au lycée d'Ingré

L’affaire avait suscité une grande émotion, l’an passé, au lycée Maurice Genevoix à Ingré. Le 1er juin dernier , un professeur de sports avait été frappé par le frère d’une de ses élèves, qui se plaignait d’un incident survenu lors d'un cours à cause d’une écharpe, ainsi que d’une mauvaise note. Ce jeudi, l’auteur de cette agression, un jeune Franco-Algérien âgé aujourd’hui de 19 ans, a été jugé devant le tribunal correctionnel d’Orléans : il a été condamné à un an et demi de prison avec sursis.

ⓘ Publicité

Une affaire sans connotation religieuse

Ce procès était d'autant plus attendu que l'affaire avait à l'époque été mise en exergue par l'extrême-droite. «Un professeur agressé à Ingré pour avoir demandé à une élève de retirer le foulard islamique qu’elle portait sur les épaules» : dénonçait ainsi, dans un tweet publié le 10 juin 2022, quelques jours après les faits, Mathilde Paris, conseillère régionale devenue depuis députée Rassemblement National du Loiret :

Tweet publié le 10 juin 2022 par Mathilde Paris - Capture Twitter

Sauf que cela ne correspond pas à ce qu’il s’est passé… Il n’y a jamais eu de foulard, mais seulement une longue écharpe qui arrivait jusqu’aux chevilles, et si le professeur de sports a demandé à son élève de seconde d’enlever l’étoffe, c’est parce que c’était inadapté pour un exercice de musculation. «J’avais peur que l’écharpe se coince dans une poulie, il n’a jamais été question de religion» a-t-il répété à la barre. "Il n'y avait aucun caractère religieux dans ce dossier, confirme Me Amélie Tottereau-Rétif, l’avocate du jeune agresseur. D'ailleurs, la mère de la lycéenne en question a indiqué que ni sa fille ni elle-même ne portaient le voile islamique."

Le professeur était à 2 mois de la retraite

Reste un motif beaucoup plus futile, que l'agresseur a tenté de justifer lors du procès : "Suite à cet incident, ma sœur a eu 8 sur 20, elle trouvait ça injuste car c'est une élève studieuse, et comme ma mère était malade, je suis allé demander des explications, raconte-t-il, je n’aurais pas dû." La suite, assure-t-il, c’est un "mauvais réflexe" : «Comme le prof a sorti son téléphone, j’ai cru qu’il allait me filmer, je lui ai donné un coup de poing". Et même deux, selon la victime qui a eu 5 jours d’arrêt de travail, et qui a été très marquée par cette agression : "c’était à 2 mois de mon départ en retraite, je n’avais jamais vécu ça dans ma carrière" souligne l’enseignant. Pour le soutenir, 200 parents et professeurs s'étaient rassemblés devant le lycée, le lendemain de l'agression .

"Le lycée doit rester un lieu d’éducation et d'apprentissage, préservé de toute violence, et particulièrement vis-à-vis des enseignants" a insisté la procureure, qui pointe du doigt "un comportement violent commis dans des circonstances inadmissibles". Outre sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis, le jeune homme, dont le casier judiciaire était vierge et qui est actuellement alternant en gestion d'entreprise, devra verser 1 500 euros de dommages et intérêts à la victime et 1 euro symbolique au lycée Maurice Genevoix d'Ingré.