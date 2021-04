18 mois de prison avec sursis pour un entraîneur de hockey-sur-glace accusé d'agression sexuelle à Chambéry

Le jeune coach a été condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Chambéry. Reconnu coupable d'avoir agressé deux mineures qu'il avait pris sous son aile il y a six ans, à Chambéry. Il a dérapé à plusieurs reprises avec par exemple des caresses sur les cuisses et des réflexions fréquentes à connotations sexuelles pour une drague lourde. A la barre, le trentenaire a expliqué qu'il s'agissait de jeux et qu'il était immature à l'époque. Il nie catégoriquement l'agression la plus grave : une main dans la culotte d'une jeune de 17 ans, au domicile de celle-ci.

Le tribunal correctionnel de Chambéry lui interdit par ailleurs d'avoir une activité en lien avec des mineurs pendant cinq ans et l'inscrit sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Celui qui est actuellement entraîneur des gardiens d'une équipe de ligue Magnus doit verser 1.500 euros de dommages et intérêts à la principale victime. Et un euro à la fédération française de hockey qui était partie civile.

Il a la possibilité de faire appel de sa condamnation. Son avocate avait plaidé la relaxe.