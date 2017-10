18 mois de prison avec sursis requis pour un homicide involontaire à Châtellerault

Un Poitevin de 19 ans était poursuivi pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Poitiers. Le 17 juin dernier, l'automobiliste avait mortellement fauché une femme de 84 ans sur un passage piéton à Châtellerault.

Ce n'est pas un délinquant multi-récidiviste, habitué des infractions routières qui se présente à la barre, mais un jeune sans histoire, le regard perdu, encore hanté par le matin du 17 juin. Ce jour-là, vers 10h, il roule quartier de Châteauneuf, beaucoup trop vite, sans doute à plus de 50 km/h dans une zone limitée à 30.

Vitesse excessive et musique à fond

La musique est à fond. A la sortie d'un virage à la visibilité réduite, il y a un passage piéton et, engagée aux trois-quarts, une femme de 84 ans, une habitante du quartier. La retraitée est fauchée de plein fouet. Pris de panique, le conducteur continue sa route puis s'arrête 600 mètres plus loin avant de revenir sur place et de prévenir les secours après avoir eu son père au téléphone.

Le prévenu reconnaît les faits et présente ses excuses

La victime décède le lendemain des suites de ses blessures. A l'audience, la famille est là. La lettre d'un petit-fils est lu : "La semaine dernière, ma grand-mère ne m'a pas appelé pour me souhaiter mon anniversaire." Une octogénaire décrite comme pleine de vie, qui adorait faire des gâteaux. Le conducteur qui n'avait rien bu, rien fumé, assume, regrette, et vit désormais avec la culpabilité d'avoir "ôté la vie" selon les mots du procureur.