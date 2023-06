18 mois de prison, dont six ferme, pour une quinzaine d'incendies à Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours

Le tribunal de Tours a condamné ce vendredi à 18 mois de prison, dont un an avec sursis, un trentenaire qui avait allumé une quinzaine d'incendies en moins d'un an et demi, à Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours.