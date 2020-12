18 mois de prison dont 8 mois ferme pour un trafiquant de drogue dans le secteur de Monts

Les gendarmes de Ste-Maure-de-Touraine ont démantelé un réseau de trafic de drogue mi-décembre sur le Sud-Touraine. Le principal mis en cause a été condamné à dix-huit mois de prison dont huit mois ferme. Il a reconnu avoir vendu sur un an plus de cinq kilos de cannabis pour plus de 40 000 euros.