18 mois de prison dont 9 fermes requis à l'encontre de l'incendiaire de la Vallée Violette à Joué-les-Tours 

Début janvier 2023, Anthony, la trentaine, avait été interpellé par les gendarmes. Il est soupçonné d'être à l'origine de 15 incendies dans le quartier de la Vallée Violette à Joué-lès-Tours mais aussi à Chambray-lès-Tours entre août 2021 et décembre 2022, dont sa propre maison et voiture. Lors de sa garde à vue, il avait avoué les faits. Des incendies qu'il justifiait à l'époque par des "pulsions". Après plusieurs renvois et une expertise psychiatrique, c'est ce mercredi 14 juin, qu'Anthony était jugé.

ⓘ Publicité

L'homme d'une trentaine d'années s'est avancé à la barre et a fait face aux questions de la Présidente sur les faits. 15 incendies, un fait d'escroquerie à l'assurance (de son propre véhicule) et une contravention sur des dégâts plus légers. Mais après plus d'une heure, la question reste la même : pourquoi ? A cette interrogation, nous n'aurons pas de réponse. Le trentenaire parle de plusieurs décès, celui de son père et des deux fausses couches de sa compagne puis leur séparation après 10 ans de vie commune.

Des éléments déclencheurs

Des éléments déclencheurs mais qui restent sans explication. C'est la frustration de ce dossier. Anthony reconnaît les faits, mais répète souvent, "je sais que je l'ai fait, mais je ne m'en souviens pas". Il ne sait pas pourquoi il a brûlé d'abord des boîtes aux lettres, puis des poubelles et des voitures. La préméditation a également posé question notamment avec la présence de liquide accélérant, d'un chalumeau.

Un expertise qui n'aide pas

L'affaire a été plusieurs fois renvoyée pour pouvoir faire une expertise psychiatrique. Les conclusions ne parlent pas de trouble particulier, pas de pathologie et pas de pyromanie. Anthony serait sincère et regretterait ses agissements. A la barre il le répète, "je m'excuse auprès des victimes, je veux redevenir l'homme que j'étais avant".

Face à l'incapacité d'expliquer ses faits, son avocate parle de "lacunes en matière d'expression" et avance l'hypothèse d'avoir voulu exprimer un désarroi, un mal-être que l'homme de 32 ans pouvait ressentir à l'époque.

Le procureur a requis une peine de 18 mois de prison, dont 9 avec sursis et 9 a effectuer avec un bracelet électronique. Il demande aussi la continuité de ses soins psychiatriques et le remboursement des dommages et intérêts des différentes parties civiles.

Le délibéré se tiendra le vendredi 23 juin à 14h au tribunal de Tours.