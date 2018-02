Béziers, France

On est samedi 3 février à l'aube, place Pierre Semart où se trouvent les halles de Béziers. Des policiers municipaux remarquent une voiture en sens interdit. Au volant Maroine K., il a 20 ans et sort du Modjo, une boite juste à côté.

Les agents l'abordent et remarquent qu'il sent très fort l'alcool et du mal à parler. Impossible de lui faire souffler dans le ballon alors ils l'emmènent au commissariat. Là, il refuse de donner son identité, refuse qu'on lui prennent ses empreintes et refuse cette fois encore le test d'alcoolémie. Résultat : garde à vue.

Il a réveillé tout le monde en garde à vue

En cellule, Maroine donne des coup de pieds dans la paroi en verre. Et il tape de plus en plus fort. A tel point qu'il réveille les autres gardés à vue. Deux policiers, un homme et une femme, arrivent alors avec l'intention de lui enlever ses chaussures en se disant que pieds nus, il sera bien obligé d'arrêter son raffut.

Maroine, jeune homme à l'apparence très soignée, déclare qu'il avait un besoin urgent d'aller aux toilettes mais que personne ne s'occupait de lui. Il affirme qu'une fois dans sa cellule, les deux fonctionnaires l'ont en fait agressé. Pour preuve, il montre ses deux plaies au niveau du front. "Il n'a fait que se défendre" martèle son avocate lors du procès en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal correctionnel de Béziers.

Mordu jusqu'au sang

Les policiers rétorquent qu'ils ont été confrontés à un véritable déchaînement de violence : coups de pied dans le ventre et à la poitrine, coups de poing au visage. "Les photos attestent que ce sont eux les victimes" selon le procureur de la République, Laurent Courderc.

Un des policiers, l'homme âgé de 61 ans, est mordu jusqu'au sang à son index gauche. "Je suis séropositif lui dit alors Maroine, et je suis bien content de t'avoir mordu".

A priori le jeune homme n'est pas malade mais, dans quelques semaines, le policier fera quand même le test de dépistage du sida. Par précaution.

Il reste en prison

L'avocate de Maroine avait plaidé la clémence en invoquant des problèmes d'alcool de son client qui l'ont déjà amené par deux fois devant la justice. Elle n'a pas convaincu le président du tribunal, Luc Barbier, qui a infligé une peine plus lourde que celle requise par le procureur : 18 mois de prison ferme avec maintien en détention et suspension du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant deux ans.