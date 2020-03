Valence : 18 mois de prison ferme pour avoir agressé un homme à qui il demandait du feu

Un jeune Bourcain a roué de coups un automobiliste garé sur un parking de Valence (Drôme), dans la nuit de vendredi à samedi (6 au 7 mars). Ce lundi, le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison ferme, plus 4 mois d'un précédent sursis.

Un habitant de Bourg-les-Valence âgé de 23 ans, a été condamné en comparution immédiate, ce lundi, au tribunal de Valence. 18 mois de prison ferme pour avoir roué de coups un homme qui ne lui a pas donné de feu, le week-end dernier.

Sa victime a fait une brève apparition dans la salle d'audience

Impossible de ne pas remarquer dans le public, cet homme de 44 ans au visage tuméfié, les yeux au beurre noir, des bandages autour du crâne. Trop fatigué, il n'est pas resté jusqu'à ce que le procès de son agresseur démarre, mais son état témoigne de la violence des faits.

Dans la nuit de vendredi à samedi 7 mars, vers 3h30 du matin, le jeune Bourcain, saoul, rentre chez lui. Sur un parking, il demande du feu à un homme, dans sa voiture. Il n'en a pas.

En s'éloignant, le jeune homme entend une insulte. Il revient à la voiture pour demander des explications... et assène très vite un premier coup au quadragénaire. "Il s'est penché pour attraper quelque chose, j'ai pensé à un couteau", se justifie le prévenu.

La victime sort de voiture mais son agresseur a vite le dessus et se déchaîne : coups de poing, coups de coude. Il ordonne même à son chien d'attaquer, mais la victime n'a pas été mordue, seuls ses vêtements ont été déchirés.

Une amie du quadragénaire, qui se trouvait dans la voiture, prévient la police.

Vous savez qu'on peut tuer des gens en faisant ça? - la Présidente

La victime est ensanglantée, avec plusieurs plaies et fractures au visage. Elle s'en tire avec 15 jours d'incapacité de travail. "Vous savez qu'on peut tuer des gens en faisant ça" demande la Présidente du tribunal au prévenu. "J'avais bu, je ne me rendais pas compte. Et puis s'il ne m'avait pas insulté, ça ne se serait pas passé comme ça!" assure le jeune homme. "Je ne suis pas comme ça".

A 23 ans, il a déjà été condamné à une dizaine de reprises pour des faits de violence.

Cette fois-ci, le Bourcain a été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis, mais un précédent sursis, révoqué, vient ajouté 4 mois de prison ferme à sa peine. Il a été maintenu en détention.