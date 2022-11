18 mois de prison ferme pour un trafiquant de chardonnerets dans l'Hérault

Le 2 février dernier, l'Office français de la biodiversité de l'Hérault et la police nationale démantelaient un trafic de chardonnerets élégants à Montpellier . Un homme déjà connu pour ce genre de trafic était interpellé. Sur le terrain et chez lui, les enquêteurs avaient découvert tout le nécessaire de capture à la glu, de nombreuses cages, ainsi que trois oiseaux.

L'homme capturait ces chardonnerets, mais aussi d'autres oiseaux protégés sur des zones naturelles de nourrissage ou dans les parcs de Montpellier en les piégeant avec des baguettes recouvertes de colle. L'enquête a permis de mettre en évidence un important commerce illicite de ces oiseaux capturés tout au long de l'année et la mort de nombreux autres oiseaux pris au piège ce ces gluaux.

Une "sanction exemplaire" pour l'Office français de la biodiversité

L'homme comparaissait donc ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il devra verser 2.000 euros de dommages et intérêts à France Nature Environnement et 2.500 euros à la Ligue de protection des oiseaux qui s'étaient portées parties civiles.

"Cette sanction exemplaire vient rappeler que le trafic de chardonnerets dans le département de l'Hérault est pris très au sérieux par la justice, se félicite l'Office français de la biodiversité. C'est un avertissement pour tous les trafiquants du sud de la France".

Prisés pour leur beauté et leur chant riche et mélodieux, les chardonnerets sont considérés au Maghreb comme des porte-bonheur. Ils font l'objet d'un véritable trafic en France où chaque oiseau capturé dans la nature peut se revendre entre 35 et 1.000 euros. Depuis 10 ans, les effectifs ont chuté de 40%. L'espèce a même quasiment disparu au Maghreb à cause de ce trafic.

