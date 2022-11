18 mois de prison ferme requis contre Bruno Kopczynski, l'ancien trésorier d'Ascoval

Il avait incarné la lutte des salariés d'Ascoval (ex-Vallourec) dans les années de lutte pour la survie de leur aciérie de Saint-Saulve, dans le Valenciennois : Bruno Kopzcynski, l'ancien trésorier et ancien porte-parole CFDT de l'intersyndicale a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Lille pour abus de confiance. **Il est soupçonné d'avoir détourné 635.000 euros du Comité d'Entreprise d'Ascoval entre 2017 et 2020. **Des faits pour lesquels le tribunal a requis à son encontre trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et l'interdiction de diriger une entreprise. Sa femme et son fils, âgé aujourd'hui de 30 ans, comparaissaient eux pour recel, ils sont soupçonnés d'avoir bénéficié de l'argent détourné. Le tribunal a requis contre son fils 2 ans de prison dont 1 an avec sursis et il a requis 1 an de prison avec sursis contre l'épouse de Bruno Kopzcynski.

566.000€ du CE versés à sa propre société d'événementiel

A la barre, Bruno Kopzcynski reconnaît la longue liste de dépenses énumérées par le président: 44.000 euros du comité d'entreprise versés sur le compte joint qu'il a avec sa femme, 12.000 euros versés sur le compte de son fils, 13.000 euros de dépenses faites avec la carte bancaire du CE, mais surtout 566.000 euros réglés à sa société d'événementiel ESO-Prod, qui a surfacturé certains événements. L'ancien leader syndical reconnaît les dépenses mais tente de les justifier, expliquant que l'argent a permis d'aider des salariés qui étaient dans le besoin et que l'argent a aussi permis de financer la lutte pour la survie de l'aciérie, notamment via son entreprise d'événementiel. Il explique au tribunal que c'est elle qui a assuré toute la logistique du combat, notamment l'organisation des Assemblées Générales et autres manifestations pour lesquelles il fallait par exemple une sono.

"Vos explications ne sont pas entendables", lui rétorque le président qui poursuit: "le combat syndical ne peut pas expliquer à lui seul les 635.000€". Même son de cloches du côté des parties civiles dans ce procès, la CFDT et le CSE d'Ascoval. "Où est l'argent?", demande à plusieurs reprises Stéphane Ducrocq, avocat de la CFDT, alors que l'entreprise accordait des subventions extrêmement généreuses au CE: 450.000€ en 2017, même chose en 2018 et 300.000€ en 2019. L'avocat du CSE lui dénonce à l'audience le "double visage" de Bruno Kopzcynski: d'un côté le trésorier du CE, porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval, devenu le leader des salariés, le héros médiatique de cette lutte pour la survie d'Ascoval. Et de l'autre côté, celui qui trahit la confiance des salariés et les privent de l'argent qui aurait dû leur revenir via le CE.

Le tribunal rendra son jugement le 2 décembre.