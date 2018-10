18 mois de prison avec sursis pour les trois organisateurs du Nouvel An qui a dégénéré à Champigny-sur-Marne

Par Valentin Dunate, France Bleu Paris et France Bleu

Un pasteur de 59 ans et deux jeunes de 23 et 25 ans ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne). Lors de la soirée du Nouvel An qu'ils avaient organisée, deux policiers avaient été agressés.