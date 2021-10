18 personnes évacuées à Dieulouard, près de Nancy, après un feu de friteuse

18 personnes évacuées à Dieulouard ce samedi matin peu avant 9 heures. En cause, un feu de friteuse dans un restaurant kebab au rez-de-chaussée d'un immeuble de l'avenue du général de Gaulle. Il a fallu évacuer le personnel ainsi que les habitants des étages au dessus.

Le feu a été maîtrisé rapidement grâce à une vingtaine de pompiers venus de Dieulouard, Pont-à-Mousson et Pompey. Les flammes n'ont pas gagné les appartements. Il n'y aurait pas non plus de blessés.