Délinquance aux Grésilles : 18 personnes interpellées en deux mois et demi

La procureur de la République de Dijon l'a annoncé ce jeudi, 18 personnes ont été interpellées depuis l'installation du groupement local de traitement de la délinquance dans le quartier des Grésilles, à la mi-décembre.

C'est le premier bilan du groupement local de traitement de la délinquance que la procureur, la ville de Dijon et la police avait mis en place mi décembre après une série d'agressions et d'incidents dans le quartier. 18 personnes ont été interpellées en deux mois et demi, dont 5 sont mineurs et 3 ont été incarcérées immédiatement pour des dégradations, des violences volontaires graves ou des menaces de morts.

Les enquêtes ont aussi permis de saisir 4 kilos de différentes drogue. Du coup, le renforcement des patrouilles va continuer et la ville de Dijon a investi dans l'installation de nouvelles caméras de vidéo-protection. L'objectif, rappelle la procureur de la République de Dijon, est de "poursuivre les personnes constituant « le noyau dur » de la délinquance de ce quartier."