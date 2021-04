18 policiers de l'ex "Bac Nord" devant le tribunal correctionnel de Marseille, près de 10 ans après l'affaire

C'était il y a près de 10 ans, l'affaire de la Bac Nord faisait scandale dans le pays tout entier. Le procès de 18 policiers et anciens policiers marseillais s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille.

A l'époque, le procureur de la république jusqu'au ministre de l'intérieur avait tiré à boulet rouge contre ces "Baqueux", accusés d'extorsion de fonds en bande organisée, Jacques Dallest parlant très vite d'une "gangrène" qui dévorait la police marseillaise.

Dans le box des accusés, jusqu'au 23 avril, les trois groupes de la bac nord, dissoute

"On est passé d'une gangrène à un petit rhume des foins" Alain Lhote - avocat de Bruno Carasco révoqué de la police

A l'origine de l'affaire, une dénonciation auprès du procureur faisant état de vols d'argent et de produits stupéfiants lors de l'interpellation d'un revendeur dans les quartiers Nord et de cigarettes de contrebande porte d'Aix.

Des voitures de la bac sont placées sous écoutes et c'est là que la police des polices va assister à des conversations pour le moins équivoques entre des policiers surnommés "Momo, "la flèche" ou le Gitan blanco" .

"Je ne protégerai personne, les procédures judiciaires iront jusqu'au bout - Manuel Valls, ministre de l’intérieur en 2012

Des vols de sacoches ou d'argent auprès de revendeurs dans les cités notamment en août 2012 cité Fontvert à Marseille, un équipage de la BAC repère une Audi, à l'arrivée des policiers un paquet est jeté par la fenêtre, dans le véhicule 30 000 euros en liquide pour l'achat d'une voiture en Allemagne.

Le PV d'interpellation ne mentionne ni les quantités de drogue ni le montant de l'argent saisie. l'un des interpellés déclare: "il y avait 36 000 euros, sauf qu'à l'arrivée au commissariat il n'y en a plus que 27 000, c'est: "parole contre parole"

9 ans plus tard, on est loin des terribles accusations, les fonctionnaires sont poursuivis pour des faits de vols en réunion, mais les qualifications de "violences volontaires" et de "bande organisée" sont abandonnées. Dans le box des accusés, jusqu'au 23 avril, les trois groupes de la Bac Nord, dissoute dans la tourmente des révélations par Manuel Valls alors ministre de l'intérieur