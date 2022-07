18 pompiers d'Ancenis envoyés sur les incendies en Gironde pour prêter main-forte

Comme chaque été la solidarité s'organise chez les pompiers de France pour faire face aux multiples incendies. 18 pompiers d'Ancenis, en Loire-Atlantique ont pris le départ ce mercredi après-midi direction la Gironde pour soutenir leurs camarades.

Un envoi plus que nécessaire. Depuis mardi, la Gironde est confronté à deux violents incendies, toujours en cours près de Landiras et à La Teste-de-Buch. Depuis près de 24 h, 600 soldats du feu sont mobilisés et tentent de venir à bout de ces brasiers. Près de 1 700 hectares de forêt ont déjà été détruits selon la préfecture de Gironde et plus de 6 500 personnes ont été évacuées.

60 pompiers de l'ouest envoyés

A ces 18 pompiers d'Ancenis s'ajoutent également des pompiers de la Manche, mais aussi du Morbihan. Au total 60 pompiers ont pris le départ ce mardi. Ils seront placés, sur place, sous le commandement d'un officier de Loire-Atlantique.